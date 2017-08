P+R-terrein Meerstad is later klaar dan gepland

(Foto: Gemeente Groningen)

P+R-terrein Meerstad aan de Driebondsweg in Groningen is ruim een maand later klaar dan gepland. De aanleg van het parkeerterrein is vertraagd, vanwege de slappe ondergrond.





Naast de slappe ondergrond wordt de vertraging ook veroorzaakt door de aanpassing van rotondes bij de op- en afritten naar de ringweg. De Driebondsweg is daarom tot 14 oktober afgesloten, waardoor de bussen tot die datum niet op het nieuwe P+R-terrein terecht kunnen.



Zes bussen per uur

Als het nieuwe parkeerterrein opent, gaan er zes bussen per uur richting UMCG en via het centrum van Stad naar het Hoofdstation.



