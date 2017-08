Robben over cruciale interland: 'Ik geef alles, alles wat ik heb'

Arjen Robben maakte dit seizoen nog geen enkele keer de negentig minuten vol bij zijn club Bayern München en voelt zich dus ook nog niet topfit. Toch wil de aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal zich daar in de aanloop naar de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk niet achter verschuilen.

'Natuurlijk had ik deze wedstrijd liever drie of vier weken later gespeeld, maar ik bepaal de agenda niet. Het is zoals het is, ik moet het ermee doen', zei de Bedumer maandag in Noordwijk, waar de selectie zich verzamelde.'Mentaal moet je er in je hoofd klaar voor zijn en daar heb ik nooit zo'n probleem mee. Ik ga alles geven wat ik in me heb.'De aanvaller van Bayern München liep tijdens zijn vakantie een kuitblessure op, miste een groot deel van de voorbereiding en verscheen zaterdag pas voor het eerst in de basis. Na 63 minuten ging hij tegen Werder Bremen weer naar de kant.'Ik had nog wel verder gekund, was nog niet gesloopt. Maar de trainer beslist. Ik had daarvoor twee keer als invaller een half uur gespeeld, dan was dit een logische vervolgstap.'Oranje speelt donderdag in het Stade de France in Parijs en moet winnen om de kansen op het WK in eigen hand te houden.'Of ik negentig minuten kan spelen? Alles kan, we zullen zien. Zo sta ik er ook in. Ik geef alles, alles wat ik heb. Maar hoeveel dat precies is, weet ik nu ook niet. De situatie is niet ideaal, maar ik moet het nemen zoals het is. Vorm en ritme zijn ook van die relatieve begrippen. Het gaat er vooral om dat je er mentaal klaar voor bent.'