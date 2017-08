Ze zijn er nog: dit hele gezin werkt op de boerderij

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Vrouwen en kinderen die volop meewerken op de boerderij. Het is lang de gewoonste zaak van de wereld geweest. Maar tijden veranderen en dus ook dat gegeven.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Landelijk gezien zijn er steeds minder gezinnen waarbij elk gezinslid z'n taak heeft op het boerenbedrijf, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch zijn er in de provincie nog wel gezinnen te vinden die met het hele gezin de boerderij draaiende houden.



Dirk, Janet en Michiel

De familie Leeuwma in Drieborg is zo'n gezin. Vader Dirk is de akkerbouwer, moeder Janet is verantwoordelijk voor de schapen en zoon Michiel (13) helpt waar hij kan en is al boer in de dop. Michiel heeft ook een eigen projectje: kippen.



Inhuren kan financieel niet

Volgens Dirk Leeuwma vindt iedereen het werk leuk, maar kan het eigenlijk ook niet anders. 'Allemaal mensen inhuren kan financieel niet uit, daar is het bedrijf te klein voor.' Leeuwma werkt ook veel samen met zijn buurman. 'Ik doe wat voor hem en hij doet wat voor mij. Zo helpen we elkaar.'



'Met de schapen zijn we begonnen toen we zijn getrouwd', vertelt Janet Leeuwma. 'Omdat we ook een akkerbouwbedrijf hebben, hebben we al veel materiaal en een grote schuur. Dat maakt het relatief goedkoop om ook schapen te houden.'



Stro persen

Terwijl moeder Janet de schapen voert, gaat vader Dirk richting het land. Daar is zoon Michiel al druk in de weer. Hij mag deze zomer voor het eerst alleen stro persen. 'Met de grote pers', glundert hij. 'Ik vind het gewoon leuk om mijn vader te helpen.'



Voor het stro persen, naar de boerderij rijden en opbergen, huurt het gezin noodgedwongen toch mensen in. 'Het stro moet geperst worden met een laag vochtpercentage, dus we moeten nu zoveel mogelijk doen', zegt Dirk Leeuwma.



Drie-eenheid

Maar dat hoeft niet het hele jaar door. De gezinsleden kennen hun taak. Volgens Janet Leeuwma vullen ze elkaar aan. 'Ik ben bijvoorbeeld niet technisch, Dirk en Michiel zijn dat wel.' Dirk: 'We zijn een drie-eenheid.'



Zevende generatie

Vader en moeder kijken trots naar hun zoon als hij zegt dat hij zijn vader op wil volgen. 'Ik wil later ook boer worden', zegt Michiel. 'Eigenlijk ben ik dat al. Ik ben de zevende generatie op deze boerderij. En ik hoop later hier met mijn gezin te werken.'