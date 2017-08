Topman Martini Ziekenhuis: 'Doek zorgverzekeraars op'

'Stop met marktwerking in de zorg en doek zorgverzekeraars op.' Dat zegt Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Volgens Feenstra moet er veel meer regionaal worden samengewerkt. Hij doet zijn uitspraken in het vakblad Zorgvisie 'We moeten ophouden te doen alsof concurrentie leidt tot betere zorg', zegt Feenstra. 'Het is een liberaal dogma dat alleen maar leidt tot onnodig hoge reserves bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Geld waarvoor burgers geen zorg krijgen. Het systeem prikkelt zorgaanbieders tot meer behandelingen en diagnoses doen dan strikt noodzakelijk is.'Volgens Feenstra, die zelf acht jaar voorzitter was van zorgverzekeraar De Friesland, kunnen regionale overheden de rol van de verzekeraar overnemen. Naar het voorbeeld van Zweden, waar dat al gebeurt.