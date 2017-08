Laatste direct omwonenden van Holland Casino mogen weer naar huis

(Foto: Nico Swart / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook de laatste direct omwonenden van het Holland Casino mogen weer naar huis. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Maandagavond hield de gemeente een bijeenkomst voor de gedupeerden in het Martini Hotel. Daar werd besproken of en hoe ze weer hun woning in kunnen.



De huizen van de getroffen omwonenden was sinds de grote brand in het casino verboden gebied.



De gemeente komt in de loop van dinsdag met meer informatie.