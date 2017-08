Filmmaker uit Enumatil in de prijzen in Los Angeles

Bert Dijkhuizen met echtgenoten en dochter in Los Angeles (Foto: RTV Noord)

Film- en documentairemaker Bert Dijkhuizen uit Enumatil is het afgelopen in Los Angeles in de prijzen gevallen. Hij mocht een Independent Film Festival Award (LAIFFA) in ontvangst nemen voor zijn documentaire 'De koffer'

De koffer van Rinus' of 'The Rinus suitcase' zoals de Engelse titel luidt, is een gedramatiseerde documentaire over het leven en de zelfgekozen dood van een muzikant die op 17-jarige leeftijd de Groninger klei verruilt voor Los Angeles. Dijkhuizen had geen dure camera's en andere apparatuur nodig voor zij docu. Hij maakte gebruik van zijn iPhone en Sony camera.



Mooie stimulans

In oktober 2016 vond de première plaats in de Gaveborg in Oostwold in het Westerkwartier. In de film komen onder meer familie en vrienden in zowel Nederland als de Verenigde Staten aan het woord. De documentaire is gemaakt met een bescheiden budget, verkregen door crowdfunding. Dijkhuizen is blij met zijn prijs, maar blijft ook realistisch. 'Het is zeker geen doorbraak in de States, maar een mooie stimulans om door te gaan', aldus de Groninger filmmaker.



Dijkhuizen werkt samen met zijn vrouw, Swanny Kremer, momenteel aan een horrorfilm voor kinderen. Deze griezelfilm gaat op 31 oktober in premiere, wederom in de Gavenborg in Oostwold.