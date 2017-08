Mineermot zorgt voor bruine kastanjes 'alsof het eind oktober is'

Het is pas eind augustus maar wanneer je naar sommige kastanjebomen in de regio kijkt, lijkt het wel eind oktober. De bladeren zijn al bruin en zitten vol gaten. Dat komt omdat veel kastanjes worden geteisterd door de mineermot en de kastanjebloedingsziekte.

Particulieren kunnen wel het blad opruimen in het najaar om te voorkomen dat de motten zich verspreiden Ernst Schouten (Allison Treecare)

'Het is een landelijk probleem, maar het is voor het eerst dat de mot heeft toegeslagen', vertelt Ernst Schouten van Allison Treecare. Ook bomen aan de Oosterhamrikkade in Stad kleuren al bruin door de motten.De mineermot is een beestje van vijf millimeter groot en legt eitjes in de bladeren. Het rupsje vreet alle bladgrond tussen de nerven weg en het blad gaat dood. Daardoor wordt het bruin.'De boom verzwakt erg, omdat zijn groei- en herstelseizoen met twee maanden gekort wordt. De kastanjes blijven wel groeien, maar de conditie van de boom verslechtert erg', aldus Schouten.80% van de Nederlandse kastanjes heeft ook nog eens last van de kastanjebloedingsziekte, een bacterie waar de bomen wél dood aan kan gaan. Het bedrijf van Schouten probeert deze ziekte te bestrijden.Voor de mineermot is helaas geen bestrijdingsmiddel. 'Maar particulieren kunnen wel het blad opruimen in het najaar om te voorkomen dat de motten zich verspreiden', legt Schouten uit. Ook kun je in het voorjaar speciale kleefbanden om de bomen bevestigen waarmee je de beestjes vangt.'Maar de larve van de mineermot kan helaas maanden overleven in de grond en dus overwinteren. In het voorjaar komt de kastanje wel weer vol in het blad, maar vanaf mei zie je de eerste bruine vlekjes al komen. De mineermot produceert drie generaties larven per zomer, dus in één zomer kan de hele boom weer verkleurd zijn.'Voor de gemeente is het daarom onmogelijk om alle mineermotten te bestrijden.