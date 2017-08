Asbest aangetroffen in Holland Casino

Een aantal omwonenden van het Holland Casino heeft maandagnacht niet thuis geslapen, omdat de gemeente maandagavond bekend maakte dat er asbest is gevonden in het afgebrande Casino.

'We werden rond zes uur 's avonds opgeroepen om naar het Martinihotel te komen omdat we naar huis zouden mogen', vertelt omwonende Jessica Mills. 'Maar om negen uur werd de terugkeeroperatie stopgezet omdat bleek dat het Casino had aangegeven dat er asbest was gebruikt in twee kamers op de tweede verdieping.'De brandweer besloot daarop te kijken of er asbestresten in het gebouw waren en of er brokken mee waren gekomen met het spuitwater.'Er was geen gevaar dat de asbest met de rook was meegekomen, maar zodoende zijn we om half tien door de GGD en de burgemeester aangesproken om uit te leggen wat er aan de hand was en dat er asbest was gebruikt', aldus Mills, die op het hoekje van het Schuitendiep bij het Pannenkoekenschip woont.Op dat moment was het onzeker of de huizen van omwonenden wel veilig waren. En dus mochten omwonenden kiezen of ze thuis wilden slapen of niet. 'Als je niet naar huis wilt, zoeken we ander onderdak voor je', vertelde de gemeente. Ik heb in het Martinihotel geslapen', aldus Mills.'Gisteravond werd ons verteld dat ze hun uiterste best gingen doen om de asbest vannacht te verwijderen.' Maar of dat gelukt is, is haar nog onduidelijk.In de loop van de ochtend gaat Mills weer naar huis. Dat moet in teams en in samenwerking met de brandweer en de gemeente om te zorgen dat alles veilig verloopt.De gemeente komt later deze ochtend met een verklaring.