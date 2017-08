'Het lijkt een veld vol onkruid, maar dat is het niet'

Jasper Tiemens, Projectleider van de Natuur en Milieufederatie Groningen, wil alles weten over duurzame landbouw in Groningen. Hij stapt daarom deze week op de fiets, op zoek naar boeren in de provincie die natuur gebruiken op een toekomstbestendige manier, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd.

'Wij willen duurzaamheid stimuleren in de landbouw. Om een goed beeld te krijgen, wil ik boeren zelf ontmoeten en met ze praten. Vragen hoe ze tegen duurzaamheid aan kijken, wat ze nodig hebben en hoe wij ze kunnen ondersteunen', vertelt Tiemens.'Natuurinclusieve landbouw houdt in dat je kijkt hoe je natuur kan integreren in de bedrijfsvoering. Dat je bijvoorbeeld de komst van weidevogels probeert te stimuleren door later te gaan maaien. Of iets probeert te doen met het waterpeil zodat het land natter wordt en de dieren voedsel kunnen vinden. Dat soort dingen', zegt Tiemens.De projectleider, die in maart dit jaar in zijn functie trad, houdt een blog bij over zijn bevindingen. 'Ik houd van de natuur en ik wil weten waar mijn eten vandaan komt. Dit zijn mijn twee drijfveren', zegt hij.Een van de boeren waar Tiemens langs gaat, is Michiel Bus van Stichting Proefboerderijen noordelijke Akkerbouw (SPA), die boerderijen heeft in Nieuw-Beerta en Munnekezijl. 'Wij doen praktijkonderzoek voor verschillende opdrachtgevers, zoals boeren en de gewasbeschermingsindustrie. Je kan het zien als een lab op een weiland', vertelt Bus.'We onderzoeken bijvoorbeeld wat de verschillende niveaus zijn in het bemesten en wat het meest efficiënt is. Ook onderzoeken we of bepaalde rassen productiever zijn dan andere. Dat is interessant voor boeren.''We zijn altijd aan het innoveren', vertelt Bus. 'We kijken onder de grond naar biodiversiteit. Vlinderbloemen en klavers hebben een mooie eigenschap. Ze halen stikstof uit de lucht. Dat gebruiken wij om het land te bemesten.'Dat land ziet er misschien uit als een veld vol met onkruid, maar dat is het niet. 'De kleine plantjes zijn onze motortjes. Ze helpen ons om stikstof uit de lucht te halen, waar gewassen later van profiteren.'Het blog van Tiemens is hier te volgen.