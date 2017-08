Nijland: 'Voor 95% zeker dat de selectie zo blijft'

De laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt zijn veelal hectisch, maar bij FC Groningen is het voorlopig stil. Heel stil zelfs.

'Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat er niets meer gaat gebeuren, maar ik ben voor 95% zeker dat de selectie zo blijft', zegt algemeen directeur Hans Nijland.Sergio Padt werd afgelopen zondag tegen FC Utrecht verkozen tot man van de wedstrijd. Na afloop zei trainer Ernest Faber tegen RTV Noord dat zijn doelman toe is aan een stap hogerop, maar erg blij is dat hij voorlopig nog bij Groningen is.Als het aan Nijland ligt blijft Padt dan ook. 'Ik kan niet zeggen dat hij sowieso blijft, maar er moet dan wel een exceptioneel hoog bod binnenkomen.'Velen hadden verwacht dat zowel Sergio Padt als Mimoun Mahi een zomerse transfer zouden maken. Beide spelers hadden afgelopen jaar een uitstekend seizoen, maar lijken bij FC Groningen te blijven. 'Mocht de selectie zo blijven, dan hebben we echt een betere selectie dan vorig seizoen.'Op de vraag of FC Groningen al niet ingespeeld heeft op een eventueel vertrek van Mahi en door het aantrekken van verschillende spelers nu met hogere salarislasten zit dan begroot is Nijland duidelijk. 'We zitten nu ietwat over ons salarisbugdet maar absoluut niet verontrustend. En daarnaast is er in de januari nog een nieuwe transferperiode.'FC Groningen moet dit seizoen werken met een gat van 2,2 miljoen euro in de begroting. Uiteraard hoopt de club dat Virgil van Dijk nog een transfer gaat maken. Maar daarnaast heeft de FC de eerste meevaller van dit seizoen al te pakken. Door de transfer van Leandro Bacuna van Aston Villa naar Reading krijgen de Groningers nog 352.000 euro overgemaakt vanuit Engeland.