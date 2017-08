Eigenaar Refaja bezuinigt volgend jaar voor vijftien miljoen

Treant Zorggroep moet volgend jaar vijftien miljoen bezuinigen op de ziekenhuiszorg in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen. De zorggroep lijdt al jaren verlies op de drie ziekenhuizen.

Tot nog toe werd het verlies gecompenseerd met winst op de andere zorgactiviteiten van de zorggroep. Dit jaar moet het laatste jaar zijn waarin dat nodig is; de Raad van Bestuur wil de ziekenhuiszorg in 2018 weer rendabel hebben. Daarvoor moet er vijftien miljoen worden bespaard.Woordvoerder Bart Visser geeft aan dat de besparing vooral moet komen uit efficiënter werken. 'We hebben nog kansen om de voordelen van de fusie tussen de drie ziekenhuizen te verzilveren. We kunnen het bedrijfsproces nog verder verbeteren.''Ook kunnen we de omzet vergroten, bijvoorbeeld door een hogere beddenbezetting', vervolgt Visser. Hij verwacht geen gedwongen ontslagen. 'Daar wordt helemaal niet over gesproken nu.'De plannen zijn nog in ontwikkeling. 'De vakgroepen zijn nu bezig om maatregelen te bedenken. Die moeten we ook nog bespreken met de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.' Voor het eind van dit jaar moet er meer duidelijk zijn.