Oppassen met zwemmen: Blauwalg in Proostmeer

Er is een lage concentratie blauwalg gevonden in het Proostmeer in Wagenborgen. Dat meldt de Provincie Groningen.





Wanneer het negatieve zwemadvies wordt opgeheven, is niet bekend.



Meer leegpompen

In augustus 2013 besloot de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen het Proostmeer leeg te pompen in de strijd tegen blauwalg. Er moest toen ruim tachtigduizend kuub water naar sloten in de omgeving worden gepompt.



