Lopend Vuur: Mijn (klein)kind gaat ook naar een speelweek

De laatste week van de vakantie betekent voor veel Groningse dorpskinderen speelweek. Van Schildwolde tot Sauwerd: in veel dorpen is er een traditie van hutten bouwen, spelletjes spelen en pannenkoeken eten.

Is die traditie net zo sterk als vroeger? Gaan jouw (klein)kinderen ook nog elk jaar naar de speelweek, zoals wij vroeger deden?