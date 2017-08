Arjen Robben predikt geloof bij Oranje

Aanvoerder Arjen Robben predikt in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk hoop, geloof en vertrouwen bij het Nederlands elftal.

Als we die negatieve gedachtes hebben, kunnen we beter thuisblijven Arjen Robben

Die Fransen kunnen echt wel goed voetballen, alleen zij hebben ook geen drie of vier Messi's in de ploeg lopen Arjen Robben

'Natuurlijk hebben de Fransen kwalitatief een heel goede ploeg, maar daar wil ik niet te veel over praten. Wij moeten niet denken dat we minder zijn, we moeten juist overtuigd zijn van onze eigen kwaliteiten. En erin geloven dat we daar wat kunnen halen', benadrukt de Bedumer.Bij een nederlaag tegen de Fransen en winst van Zweden op Bulgarije, ziet de ploeg van bondscoach Dick Advocaat de achterstand op de twee concurrenten in groep A oplopen tot zes punten. Met dan nog drie wedstrijden te gaan, is de kans groot dat Oranje weer een eindtoernooi moet missen.De aanvoerder wil zo echter niet denken. 'Ik ben altijd heel positief. We kunnen wel zeggen dat het heel moeilijk wordt en dat Frankrijk een betere ploeg heeft, dat zal allemaal wel, maar als wij die gedachtes hebben, kunnen we beter thuis blijven.''We moeten met overtuiging naar Parijs gaan. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op de situatie bij het WK van 2014. Als je ergens in gelooft en iets wil met z'n allen, kan je heel ver komen.'Een paar maanden voor dat zo succesvolle WK werd Oranje tijdens een oefeninterland in hetzelfde Stade de France overlopen door Frankrijk. Het leidde ertoe dat de toenmalige bondscoach Louis van Gaal overstapte op een behoudend 5-3-2-systeem, met Robben en Robin van Persie als twee speerpunten voorin. Met name Robben excelleerde vervolgens in Brazilië. Een dergelijke rol heeft ook Advocaat nu in gedachten voor zijn sterspeler.'Ik wil overtuiging zien, geen angst. En organisatorisch moet alles kloppen', zegt Robben. 'Als je qua individuele kwaliteiten niet meer tot de beste landen behoort, moet je het slim aanpakken. Kijk, die Fransen kunnen echt wel goed voetballen, alleen zij hebben ook geen drie of vier Messi's in de ploeg lopen. Wij moeten daar gewoon vol tegenin gaan. Mét overtuiging.'