Deze dag: Frans Haks

'Ik ben een kreng. Pedant. Ik zou ook niet kunnen houden van Frans Haks'. Zo typeerde de flamboyante museumdirecteur zichzelf. Frans Haks schreef geschiedenis met de bouw van het Groninger Museum in het Verbindingskanaal. Hij is geboren op deze dag in de geschiedenis, 30 augustus 1938.

Frans Haks was 'een museumdirecteur die niks had met kunst'. Zo typeert Han Steenbruggen de man, die hem alles leerde over het inrichten van een tentoonstelling. Steenbruggen, tegenwoordig zelf directeur van museum Belvédère, bedoelt dat Haks altijd op zoek was naar nieuwe trends, naar 'dat wat in de lucht hing'. Dus niet de gearriveerde kunst, wel muziekvideo's ('What a Wonderful World'), graffiti of mode. Hij schudde het museum op met spraakmakende tentoonstellingen en kwam eind jaren tachtig met het plan voor nieuwbouw: in de zwaaikom, pal voor de ingang van het station.De gemeenteraad van Groningen is niet warm te krijgen voor het idee, maar de wethouder van cultuur, Ypke Gietema, wordt een steunpilaar in de strijd om het plan te verwezenlijken. Een gift van de jubilerende Gasunie (25 miljoen gulden) geeft de doorslag. Haks kiest Allessandro Mendini als hoofdarchitect en ontwerpt met hem een museum dat in de beginjaren laatdunkend is omschreven als 'Een bruidstaart in een plas chocoladesaus. Met een hoop schroot ernaast.' Maar het is eerst en bovenal een groot succes. Het publiek stroomt toe, uit binnen- en buitenland is er veel belangstelling voor dat merkwaardige Groningse gebouw. Frans Haks bouwt een collectie op van internationaal bekende kunstenaars, vaak in felle kleuren, overdadig, en verwijzend naar massamedia.De strijd om het museum mogelijk te maken, heeft veel vijanden opgeleverd. Haks is er daarom van overtuigd dat er een complot tegen hem is gesmeed, als een gemeenteambtenaar constateert dat hij fraude pleegt door samen te wonen met zijn vriend, die een uitkering heeft. Haks moet gaan en accepteert een vertrekregeling. Hij wordt in hoger beroep vrijgesproken, maar op de eerste verjaardag van het Groninger Museum in oktober 1995 trekt Frans Haks, verbitterd door de hele gang van zaken, noodgedwongen de deur van het museum voor de laatste maal achter zich dicht.De affaire heeft volgens Han Steenbruggen, die jaren als conservator onder hem werkte, een funeste invloed op de gezondheid van de vertrokken directeur: 'het heeft hem zeer aangegrepen, het heeft hem uiteindelijk kapotgemaakt' . In 2006 is hij overleden aan een hartkwaal. Op de vraag welke tentoonstelling Haks nu zou maken in het Groninger Museum hoeft Steenbruggen niet lang na te denken: 'Videogames, dat zou 'm fascineren.' Het zou een typische Hakstentoonstelling worden: Een wereld, geschapen door kunstzinnige talenten, die nog niet tot de gearriveerde elite behoren. En zoiets dan op een indringende manier gepresenteerd: verrassend, kleurrijk en bombastisch. Immers, 'het grootste deel van het publiek kan geen mug van een olifant onderscheiden, dus moet je in een museum met een beetje grof geschut komen, anders denken ze dat er niks staat.' Was getekend Frans Haks, geboren op deze dag in de geschiedenis, 30 augustus 1938.Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.