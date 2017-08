Tandartspraktijk Winschoten gedwongen gesloten

(Foto: Stock.XCHNG/velma (Creative Commons))

Tandartspraktijk J. Vissi Oost-Groningen in Winschoten is per direct gesloten, totdat de praktijk haar zorgverlening beter op orde krijgt. Ook sluiten twee praktijken van hetzelfde bedrijf in Hoogeveen en Emmen.

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deed afgelopen onderzoek en stelde 'ernstige tekortkomingen' vast in de praktijken die onder één bestuurder vallen.



Ernstige tekortkomingen

Beide praktijken voldeden volgens de inspectie niet aan de eisen ter voorkoming van infecties en aan die op het gebied van radiologie, dossiervoering en organisatie.



'Omdat de tekortkomingen zo groot en ernstig zijn, is er sprake van een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van patiënten. Daarom moeten de tandartspraktijken sluiten en mag er geen zorg meer worden verleend', aldus de inspectie.





De tandartspraktijken zullen zeker nog enkele dagen dicht blijven.



