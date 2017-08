Pand Holland Casino te onveilig voor onderzoek

Het pand van Holland Casino is te onveilig voor onderzoek. Daarom wordt het pand binnenkort gesloopt.

De oorzaak van de brand in het Holland Casino zal nooit worden achterhaald. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten.Er staan al twee zeecontainers die het hotel tegenover het casino moeten beschermen bij de sloop. Het gebied blijft daarom voorlopig afgezet.Alles wijst op een technische oorzaak van de brand, waarschijnlijk een kortsluiting. Dat blijkt uit interviews die de recherche heeft gedaan. Politie en justitie zien geen reden om te twijfelen aan een technische oorzaak. Daarom wordt er geen drone ingezet om onderzoek te doen.De brandweer zal tijdens de sloop nog wel proberen iets van het brandverloop te achterhalen. Maar gezien de verwoestende brand is de kans op uitkomsten heel klein.Dinsdag werd bekend dat bij de brand asbest is vrijgekomen. Volgens de GGD is de asbest in de rook niet gevaarlijk. De GGD zegt dat de hoeveelheden asbestdeeltjes laag zijn en dat de blootstelling aan de deeltjes kort is geweest.De politie mag het pand niet in, en het personeel van het casino daarom ook niet. Het is niet zeker wat er gaat gebeuren met het geld tijdens de sloop. Het is onduidelijk of de kluis nog heel is.De zeer grote brand in het Holland Casino begon zondag vroeg in de ochtend. Korpsen uit de hele provincie werden opgeroepen om te helpen. Deze konden voorkomen dat de brand oversloeg naar nabijgelegen historische panden. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.