CVW stopt met sociale media: 'Soms kwamen ze letterlijk naar ons kantoor'

Centrum Veilig Wonen stopt met het bijhouden van haar Facebook- en Twitterkanalen. Aanhoudende dreigingen zijn de oorzaak. De afhandelaar van aardbevingsschades ontvangt al langere tijd bedreigingen van buitenaf.

'Als je aanhoudelijk wordt lastiggevallen via sociale media, dan is voor ons het einde bereikt', aldus woordvoerder Arjan van de Leur. Begin 2015 startte de organisatie met berichtgeving via sociale media, maar daarop verschenen al snel dreigingen.Dat gebeurde vooral anoniem via Facebook en Twitter. 'Er is niets mis met je mening uiten, maar deze dreigingen moeten we heel serieus nemen', aldus Van de Leur.De bedreigingen waren soms specifiek aan werknemers van het CVW gericht: 'Medewerkers vinden het heel onprettig om constant in een fysieke dreiging te zitten. Soms kwamen ze letterlijk naar ons kantoor toe om onze medewerkers te bedreigen.'Meerdere personen kregen hiervoor een omgevingsverbod opgelegd. Ook kwam het voor dat medewerkers met naam en toenaam direct bedreigd werden via de online kanalen.Centrum Veilig Wonen, gevestigd in Appingedam, heeft hiertegen aangifte gedaan. Of er strafrechtelijk onderzoek zal volgen, is nog onduidelijk.