'De Harde Leerschool' helpt jongeren door rugby aan baan

'Bij rugby heb je discipline nodig, net als respect, samenwerkings- en doorzettingsvermogen. Dat heb je ook nodig binnen je werk', zegt Eva Samson van de gemeente Stadskanaal.

Op de banenmarkt kunnen ze kijken of ze een werkervaringsplek of zelfs een baan kunnen vinden Eva Samson-Gemeente Stadskanaal

Maandag beginnen daarom 10 tot 15 jongeren die weinig zicht hebben op een baan met het werkproject 'De Harde Leerschool'. Acht weken lang volgen zij in Musselkanaal een intensief programma waarbij rugby een belangrijke rol speelt.'Rugby is een harde sport met vallen en opstaan. Soms lukt het niet en soms lukt het wel, maar je moet altijd verder.' En dus wordt de sport nu ingezet om de jongeren aan werk te helpen.Na Rotterdam en Breda start het project in Zuid-Oost Groningen. 'We zoeken jongeren die eerder of meerdere malen in de bijstand hebben gezeten of zitten en er steeds in terugvallen. We willen deze jongeren op een andere manier proberen aan een baan te helpen.'De jongeren staan drie ochtenden per week op het veld om de sport te leren. 'En 's middags werken ze aan een informatief gedeelte over het maken van een cv, het voeren van een sollicitatiegesprek enzovoorts', legt Samson uit.Aan het project zijn werkgevers en uitzendbureaus gekoppeld. 'Zij zijn enthousiast over deze nieuwe aanpak. Ze worden gelijk aan de nieuwe jongens gekoppeld.'Op 18 oktober vindt er een banenmarkt plaats waar de jongeren zichzelf kunnen presenteren. 'Hier kunnen ze kijken of ze een werkervaringsplek kunnen vinden of zelfs een baan', zegt Samson.Jongeren die nog mee willen doen aan De Harde Leerschool, kunnen zich aanmelden bij de gemeente Oldambt of Stadskanaal.