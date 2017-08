Schier weer stukje stiller: Post wordt elektrisch bezorgd

Het wordt binnenkort een stukje stiller op Schiermonnikoog. De postbezorging wordt er namelijk elektrisch.

PostNL begon met de elektrische bezorging op waddeneiland Terschelling en dinsdag is Ameland aan de beurt. Ook op Schier wordt al druk aan het wagenpark gesleuteld.'Op Schiermonnikoog hebben we de postbrommers vervangen door een elektrische wagen', vertelt Tahira Simon, woordvoerder van PostNL. 'De Zwitserse post bezorgt daar ook mee. Schier zal in de komende maanden geheel autovrij worden voor PostNL', vertelt Simon.Voorlopig zijn er op het eiland nog weinig aanpassingen zoals oplaadpunten nodig. 'Voordat we gaan vergroenen, kijken we eerst of de infrastructuur geschikt is voor de nieuwe bezorging. Op Ameland en Terschelling bezorgen we nu al alleen elektrisch, te voet en met de fiets.'Eerder gingen veel geluiden op over een teveel aan auto's op Schier. 'Ook wij kijken wel naar het aantal wagens dat daar rijdt, want we willen zo efficiënt en schoon mogelijk rijden.'Het gaat dus niet alleen stiller, maar ook schoner worden op Schiermonnikoog.