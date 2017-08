School gaat in gesprek met ouders van slachtoffers afpersingszaak

Het Aletta Jacobs College in Hoogezand gaat nog deze week in gesprek met ouders van bedreigde en afgeperste leerlingen.

'Wij willen weten hoe dit zover heeft kunnen komen! We willen niet dat een dergelijk joch de school nog kan bezoeken', zegt een anonieme ouder tegen RTV Noord. De naam is bekend bij de redactie.Een veertienjarige scholier wordt ervan verdacht maandenlang zeker vijf medescholieren te hebben bedreigd, geïntimeerd en afgeperst om zo aan geld te komen. Er zijn tot nu toe vijf aangiftes tegen hem gedaan.De jongen is bij het bekend worden van de zaak uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld. Of dat nog steeds zo is kunnen noch de politie noch het OM bevestigen.De school heeft nog altijd niet inhoudelijk gereageerd op de zaak en blijft bij de bewering dat er vóór de zomervakantie al contact is geweest met de 'bij hen bekende betrokken ouders'.De bij RTV Noord bekende ouders hebben echter pas halverwege de zomervakantie de afpersingen van hun kind zélf ontdekt. Zij hadden graag eerder informatie van de school ontvangen. 'Ik krijg toch sterk het gevoel dat de zaak in de doofpot is gestopt', zegt een ouder.Het Aletta Jacobs College wil daar niet op reageren.