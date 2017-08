Tandarts Winschoten was zonder papieren aan het werk

In Tandartsenpraktijk J. Vissi in Winschoten heeft een tandarts zonder de benodigde papieren wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd, tanden en kiezen getrokken en röntgenfoto's gemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De woordvoerder spreekt van een groot risico voor de patiëntveiligheid. Dat is dan ook de reden dat de Inspectie de praktijk, die ook vestigingen heeft in Hoogeveen en Emmen, heeft opgedragen met onmiddellijke ingang te sluiten.Patiënten van de praktijk moeten door de praktijk van Vissi worden geïnformeerd over de sluiting. Ook moet de praktijk zorgen voor een goede overdracht naar een andere tandartsenpraktijk. Mochten patiënten vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.De opgelegde sluiting geldt in principe voor zeven dagen. Mocht de praktijk weer open willen, dan moet de praktijk aan kunnen tonen dat er verbeteringen plaats hebben gevonden. Mocht dit binnen zeven dagen niet gebeuren, dan kan minister Schippers van Volksgezondheid besluiten de praktijk langer gesloten te houden.