Dit wilden jullie weten over de brand in het Holland Casino

Het Holland Casino in Stad staat zwartgeblakerd aan het Gedempte Kattendiep. Hoewel de omgeving van het pand is afgezet met hekken is de verwoesting van de brand van zondagochtend duidelijk te zien. Er zijn veel vragen over de veiligheid van het pand en de toekomst van het casino. We kregen veel vragen binnen via Facebook: dit wilden jullie weten over de brand.

De brand in het casino ontstond zondagochtend rond zeven uur. De automatische alarmsystemen gingen af en een beveiliger probeerde het vuur te blussen. Toen dit niet lukte nam de brandweer het over. Het vuur ontwikkelde zich tot een zeer grote brand.De oorzaak van de brand zal waarschijnlijk nooit achterhaald worden. Het pand is te onveilig voor onderzoek en niemand mag naar binnen. Uit interviews blijkt dat alles wijst op een technische oorzaak en dat er geen aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak, zoals brandstichting.In het gebouw was geen sprinklerinstallatie aanwezig. Dit is wellicht een reden waarom het vuur zich zo snel kon verspreiden. Normaal gesproken is een brand in een betonnen gebouw met een automatisch brandalarm snel onder controle en de brandweer wil dan ook weten hoe het vuur zich kon ontwikkelen tot zo'n grote brand.Al tijdens de brand zette het casino beveiligers en ME-busjes in om een oogje in het zeil te houden. In eerste instantie wilden de medewerkers na de brand samen met de politie het pand in, om te kijken of de kluis het geld had beschermd.Nu duidelijk is dat niemand het pand mag betreden is dit plan van de baan. Het is niet zeker wat er met het geld gaat gebeuren als het pand gesloopt wordt en het is niet duidelijk of de kluis nog heel is.De schade aan het gebouw is enorm en het pand moet als verloren worden beschouwd. De binnenkant is volledig uitgebrand, de witte gevel is zwartgeblakerd en alle ramen zijn gesprongen. Binnenkort zal het casino worden gesloopt.Ook de parkeergarage onder het casino moet als verloren worden beschouwd. Vooral voor de gasten van het hotel tegenover het casino is dit slecht nieuws, aangezien zij hun auto hier hebben geparkeerd.Tijdens de evacuatie mochten de hotelgasten hun auto niet weghalen en die zijn dan ook in vlammen opgegaan. De gedupeerden is geadviseerd contact op te nemen met hun autoverzekeringIn verband met de grote hoeveelheid rook die door de brand vrijkwam en de kans dat het vuur zou overslaan naar omliggende panden, werden de hotelgasten en omwonenden geëvacueerd. Ondanks dat het pand middenin de binnenstad staat is het vuur niet overgeslagen. Dit komt onder andere door de inzet van 150 brandweerlieden en het feit dat het casino een losstaand pand is.De cafés en restaurant rondom het casino hebben indirect schade geleden. Onder meer Ni Hao en de drie restaurants van Via Vechia moesten dicht. Een deel van de horeca heeft sinds maandag de draad weer opgepakt, maar is alsnog duizenden euro's misgelopen.Het Hampshire Hotel-City blijft nog zeker tot en met woensdag dicht.Het gebied rondom het pand is afgezet met oranje hekken. Ook staan er twee zeecontainers op straat om het hotel tijdens de sloop van het casino te beschermen. Het gebied blijft daarom voorlopig afgezet. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.De afzetting rondom het casino heeft ook invloed op het busverkeer in de stad. Zo rijden de lijnen 6, 61 en 64 een andere route via de Grote Markt, de Oostersingel en het Hanzeplein. De haltes op het Damsterdiep zijn komen te vervallen. Zolang het Gedempte Kattendiep is afgezet moeten de bussen omrijden.Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Wel werd iemand onwel door de rook, maar die kon worden nagekeken door het personeel van de ambulance. Een Duitse toerist die in de parkeergarage onder het casino in zijn auto lag te slapen kon ternauwernood aan de vlammenzee ontsnappen.Het Holland Casino in stad werd geopend op 4 november 1988. Volgend jaar zou het casino aan het Gedempte Kattendiep zijn dertigste verjaardag vieren, maar aan die periode is nu abrupt een einde gekomen.Een deel van de medewerkers kan aan de slag in het casino in Leeuwarden. Die vestiging heeft ruimere openingstijden voor Groningse klanten. Holland Casino hoopt binnen enkele maanden weer een nieuwe vestiging te openen. Daar kan het oude personeel weer aan de slag.Holland Casino hoopt binnen enkele maanden een nieuw onderkomen te openen. Het is nog niet duidelijk of deze locatie tijdelijk of permanent zal zijn.