Waarschuwing: kans op smog

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor smog. Dinsdagmiddag en -avond kan de luchtkwaliteit in onze provincie slecht zijn.

De oorzaak hiervan is ozon. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon en zorgen dan voor verhoogde ozonniveaus. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd.Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.Dit geldt vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht, aldus het RIVM De waarschuwing geldt alleen voor dinsdag. Daarna gaat het waarschijnlijk regenen en komt vanuit het noordwesten weer schone lucht naar ons land.