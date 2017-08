'Uitstellen stemming Yantai-plannen is dieptepunt'

De Groninger Studentenbond (GSb) vindt het belachelijk dat de RUG de campusplannen in het Chinese Yantai niet in stemming wil brengen bij de Universiteitsraad. 'Het College van Bestuur probeert hiermee de discussie monddood te maken.'

'Hiermee worden de zorgen totaal niet weggenomen. In plaats van praten, steekt het CvB de kop in het zand. De GSb vindt dit besluit een dieptepunt', zegt voorzitter Christiaan Brinkhuis.Vorige week werd bekend dat zowel de studentenfractie Calimero als de personeelsfractie in de Universiteitsraad tegen de plannen voor in RUG-campus in Yantai zullen stemmen. Samen hebben beide partijen een meerderheid.Daarop besloot het RUG-bestuur zich te beraden. Dinsdag werd bekend dat ze het plan niet in stemming brengen bij de komende vergadering. Die is donderdag.De GSb vindt dit geen goede gang van zaken. 'Het gesprek komt nu niet verder dan de achterkamertjes, terwijl openheid en draagvlak essentieel zijn voor zo'n enorm project als Yantai.'De GSb zit al enkele jaren niet meer in de medezeggenschapsraden, 'maar dat weerhoudt ons er niet van om de ontwikkelingen in het hoger onderwijs kritisch te volgen en wanneer nodig een standpunt in te nemen', aldus Brinkhuis.De GSb is echter niet op voorhand helemaal tegen de plannen om een campus in Yantai te openen, benadrukt de voorzitter.De grootste kritiek van de tegenstanders is dat het plan niet goed genoeg onderbouwd is. Er zou een financiële uitwerking missen, en ook zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in Groningen, mocht er in China een campus worden geopend.