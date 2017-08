Noord Vandaag: 'Ik ben gekke Gerrit niet'

Onrust onder garnalenvissers. Dat heeft te maken met de prijs die ze krijgen voor hun waar. 'Ik ben gekke Gerrit niet', zegt een van de vissers in Noord Vandaag.

Hoe het precies zit? Johan Nooitgedagt, de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, legt in de studio uit wat er aan de hand is.Een aantal ondernemers in de omgeving van het door brand verwoeste Holland Casino in de stad Groningen is niet te spreken over de communicatie in de nasleep. Derk Bosscher zoekt uit waarom.Ze zijn er nog: gezinnen waar vrouw en kind volop meewerken op het boerenbedrijf. Zoals bij de familie Leeuwma in Drieborg.Steeds meer kerken in Groningen worden gesloten door een gebrek aan kerkgangers en geld. En dus wordt er een andere bestemming voor gezocht. Zoals in Siddeburen.- Woar is dit?- Met een zeilboot de wereld rond