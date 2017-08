Bestuur RUG kiest eieren voor geld: nu geen aanvraag voor China

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de aanvraag voor een campus in China ingetrokken.

De meerderheid van de Universiteitsraad had vorige week al aangegeven tegen de plannen te zijn zoals die nu voorliggen. Bestuursvoorzitter Sibrand Poppema hoopte toen nog dat de Personeelsfractie en de studentenpartij Lijst Calimero over te halen waren. Dinsdagmiddag kwam hij met alle fractievoorzitters bijeen.Beide partijen hadden al aangegeven hun mening niet te veranderen en na de vergadering bleek dat het bestuur van de universiteit ervoor kiest de aanvraag in te trekken. 'Het College van Bestuur hecht veel belang aan draagvlak binnen de universitaire gemeenschap en heeft vertrouwen in het vervolg,' schrijft het bestuur in een schriftelijke verklaring.Oorspronkelijk zou de Universiteitsraad komende donderdag stemmen over de plannen voor een campus in het Chinese Yantai, maar dat gaat dus niet door. Het bestuur moet nu een nieuwe aanvraag schrijven in de hoop dat die wel door de Universiteitsraad komt. 'Er is nog voldoende tijd om de aanvraag aan te passen in afwachting van de definitieve Algemene maatregel van Bestuur van de minister van OCW.'De Universiteitsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht. Zonder toestemming van de vertegenwoordiging van personeel en studenten gaat het China-avontuur niet door. De huidige leden van de Universiteitsraad nemen donderdag afscheid. Dan worden ook de nieuwe leden geïnstalleerd. Die krijgen dus het laatste woord. Dat is waarschijnlijk in oktober.De Personeelsfractie en Lijst Calimero vinden onder meer dat de plannen niet goed zijn onderbouwd. Ze geloven niet in de voordelen die het bestuur schetst, zoals een betere plek op de rankings van universiteiten wereldwijd. Ook zijn er bij sommige leden principiële bezwaren tegen een universiteit in China.