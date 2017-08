'De maatschappij verandert, de kerk verandert': ook in Siddeburen

Steeds meer kerken in Groningen worden gesloten door een gebrek aan kerkgangers en geld en voor steeds meer kerken moet dus een nieuwe bestemming worden gezocht. RTV Noord neemt deze zomer een kijkje bij een aantal van die kerken. Zoals die van Siddeburen, waar de protestantse kerk de komende jaren plaats gaat maken voor een multifunctioneel centrum.

De gereformeerde kerk van Siddeburen uit 1913 is nog steeds in gebruik bij de protestantse gemeente, maar er zijn wel zorgen voor de langere termijn. Er blijven dan niet genoeg kerkgangers over om de kerk open te houden.Achter de kerk is in de loop der jaren het zalencomplex 'Rehoboth' gebouwd. Met ruimtes voor vergadering en bijeenkomsten en zalen voor de toneel- en muziekverenigingen. Op den duur zal ook dit complex niet meer van deze tijd zijn.Daarom is ervoor gekozen om het complex achter de kerk te slopen en te vervangen door nieuwbouw en de kerk te verbouwen.'De maatschappij verandert, de kerk verandert, het gebruik van gebouwen verandert ook', zegt Henk Wiersema van de protestantse gemeente.Na veel overleg en vergaderen is er besloten om de huidige kerk en zalencentrum te veranderen in een multifunctioneel centrum, een MFC. Met daarin een zaalruimte voor de kerk en andere activiteiten, de bibliotheek, de huisarts en de dagbesteding van de Novo.Zo blijft de kerk, zij het op een andere manier, een middelpunt van het dorp, draagt het bij aan het in stand houden van voorzieningen en helpt het mee de leefbaarheid in stand te houden.