Onderdeel van vrachtwagen voor bodemonderzoek vernield

Een sondeerwagen van Fugro (Foto: Archief RTV Drenthe)

In Holwierde is een leiding van een sondeerwagen van het bedrijf Fugro afgelopen weekend onklaar gemaakt. Het in bodemonderzoek gespecialiseerde concern werkt daar in opdracht van het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Of dat verband houdt met mogelijk protest tegen de gaswinningsellende in Groningen is volgens een woordvoerder van Fugro niet te zeggen. 'Daar hebben wij geen signalen van gekregen. Voor ons is het vandalisme.'



Geen partij

De woordvoerder wijst er op dat Fugro geen onderdeel van de discussie over de gaswinning uitmaakt. 'Wij zijn geen partij. We doen onderzoek in Groningen in opdracht van onze klant.'



Fugro heeft geen aangifte gedaan. 'Het ging om een leiding van het smeersysteem. Die is inmiddels hersteld. De werkzaamheden lijden er niet onder.'



Wereldwijd actief

Het concern is wereldwijd actief en voert onderzoeken uit naar de bodemgesteldheid voor of tijdens nieuwbouwprojecten. Daarvoor worden onder meer sondeerwagens ingezet, waarmee het draagvermogen van de grond kan worden gemeten.