Handtekeningenactie voor schoon water in Borgercompagnie

Het water in en rondom Borgercompagnie is vies. Dat vinden de inwoners van het dorp. Ze zijn een handtekeningenactie gestart.

Een van de initiatiefnemers is Jaap Essen. Hij woont al jaren aan het water in Borgercompagnie. Een plek waar hij graag vist. 'En dat wordt door de wildgroei aan planten in en rondom het water dus onmogelijk gemaakt', zegt hij.Door de weelde aan planten is de doorstroom beperkt, vinden de inwoners van het dorp. De problemen zijn vooral recreatief van aard. Zo zegt Essen dat naast vissen, ook het kanovaren niet meer mogelijk is. 'En dat is erg jammer voor de recreatie hier in de buurt.'Ook is de Borgercompagniester bang voor vissensterfte. 'Als het water hier dichtgroeit kan er geen zuurstof meer bij en gaan de vissen dood, maar gelukkig is het nog niet zo ver.' Door middel van een handtekeningenactie willen de inwoners van het dorp druk op de gemeente uitoefenen.De gemeente Veendam zegt dat er op dit moment geen reden is om actie te ondernemen en zegt dat de doorstroom nog voldoende is. 'Wanneer de handtekeningen aangeboden worden, wordt er opnieuw overlegd wat daar mee gedaan wordt', zegt een woordvoerder.Tot die tijd heeft Essen in elk geval zijn eigen visplekje gecreëerd. 'Ik heb de planten eruit getrokken en kan nu rustig vissen. Hopelijk kan dat straks overal in het kanaal.'