Derk op bezoek bij boze ondernemers

Het Javaans Eetcafé in Groningen, om de hoek bij Holland Casino, mocht tot vandaag niet open. Rosanne de Vries ging samen met Derk Bosscher kijken naar de schade.

Wanneer de deur van het café open gaat ruiken de twee nog niks. De schade valt gelukkig mee, los van wat brandschade op het hek achter het gebouw.Maar de communicatie met de gemeente, dat is nog wel een puntje. 'Er zijn bijeenkomsten geweest voor de bewoners en ik snap dat die voor gaan, maar ze zijn de ondernemers vergeten', aldus Rosanne de Vries van het Javaanse Eetcafé.Ook 't Pannekoekenschip, dinsdag voor het eerst weer open, is er niet over te spreken: 'Er was geen enkele communicatie van hun kant naar ons. Ze hebben onze tent gesloten, zonder zich druk te maken over ons bedrijf', vertelt Lyndie Meiboom't Pannekoekenschip heeft in de middag in elk geval klanten: Derk Bosscher bestelt dan twee pannenkoeken.