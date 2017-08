Wethouder Joost van Keulen ziet af van lidmaatschap Tweede Kamer

Joost van Keulen (VVD) blijft wethouder in Groningen. Door zijn 36ste plaats op de landelijke kieslijst van de VVD maakt hij grote kans om in de Tweede Kamer te komen, maar daar ziet hij vanaf.

Van Keulen heeft zijn partij laten weten wethouder te willen blijven. 'Er zijn bepaalde dossiers hier in Groningen waarbij het, met het zicht op de verkiezingen van eind volgend jaar, niet lekker voelt om die nu nog over te dragen', licht hij zijn keuze toe.Makkelijk was het niet. 'Ik heb me met volle overtuiging ingezet voor de Tweede Kamerverkiezingen en ook daarna. Als er voor de zomer een nieuw kabinet was geweest, was ik met alle liefde naar Den Haag gegaan. Maar nu niet meer.''Het schaken op twee borden begon te veel energie te vragen', vervolgt Van Keulen. Hij wil zich nu volledig richten op de rest van zijn termijn als wethouder. Vooral de dossiers rondom Groningen Airport Eelde en het nieuwe afvalbeleid vereisen volgens Van Keulen zijn onverdeelde aandacht.Joost van Keulen stond als 36ste op de kieslijst voor zijn partij. De VVD kreeg 33 zetels na de verkiezingen. Daarnaast zijn er enkele Kamerleden die intussen een andere functie hebben, waardoor Van Keulen nu de eerste reserve is.De kans dat hij naar Den Haag zou mogen is extra groot, omdat de VVD vrijwel zeker gaat regeren. Daardoor levert de partij enkele ministers en staatssecretarissen, waardoor er extra Kamerleden nodig zijn.Van Keulen wil echter in ieder geval zijn termijn als wethouder afmaken. Die loopt nog tot eind volgend jaar. Dan zijn er herindelingsverkiezingen in onder andere de gemeente Groningen.