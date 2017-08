Korfbalster Tessa Lap gehuldigd voor prestaties in Oranje

Korfbalster Tessa Lap uit Oostwold is donderdagavond gehuldigd voor haar prestaties met het Nederlandse team. In juni dit jaar won de zestienjarige speelster van korfbalvereniging O.W.K. in Oostwold met Oranje het wereldkampioenschap onder de zeventien jaar.

Een wereldkampioenschap winnen is bijzonder, maar de uitnodiging voor het Nederlands team was misschien wel specialer.'Mensen zeiden tegen mij dat ik goed genoeg was, maar zelf denk je daar anders over. Ik vond anderen misschien wel beter. Pas toen de trainer zei dat ik bij de selectie zat durfde ik het te geloven', zegt de korfbalster.Tessa is te goed bevonden voor de junioren en mag daarom meespelen met de senioren. Maar met alleen talent redt zij het niet. Er moet ook hard getraind worden.'Op maandagmiddag train ik in Zeist met het Nederlands team. Dan mag ik gelukkig eerder van school, anders red ik het niet. Daarnaast train ik twee keer met mijn eigen team, ga ik zaterdag meekijken bij de junioren en speel ik op zondag zelf bij de senioren. Dat heeft er wel mede voor gezorgd dat ik mijn vierde jaar op de havo over moet doen, maar dat heb ik er voor over!'Het Nederlands team voor senioren, waar de zestienjarige graag deel van wil uitmaken, speelt haar finalewedstrijden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar voor het zover komt, moet ze een grote opgave doen.'Dan moet je naar een andere club. Als ik dat wil zal dat een heel moeilijke periode worden. Ik heb hier mijn familie en vrienden. Dan moet ik mijn droom achterna gaan of voor de gezelligheid van de club kiezen. Op dit moment weet ik nog niet waar ik voor ga kiezen.'