'Dit is een uniek stukje planeet'

Vier uren wandelen door slik, blubber en water. Maar de eindbestemming is een plek waar niet veel mensen komen: Rottumeroog.

Dit natuurgebied is uniek om het zand-slik en wat hier leeft Marcel Wijnalda-werelderfgoedgids

Het zijn weer de jaarlijkse werelderfgoedweken. De Waddenvereniging organiseert daarin allerlei niet alledaagse excursies op het UNESCO waddengebied. Zoals een wadlooptocht in de vroege ochtend naar het Groningse Rottumeroog.De wandeling is niet vaak mogelijk omdat er maar beperkt vergunningen voor worden afgegeven. Het onbewoonde eiland is namelijk het domein van diverse soorten vogels. Die mogen niet gestoord worden.'We mogen daarom het eiland ook niet op. De tocht loopt tot Rottumeroog. Daarna gaan we met de boot weer naar huis', vertelt wadloopgids Bé Muurman. Samen met drie andere gidsen leidt hij vijftig mensen naar Rottumeroog.'We hebben ook geen tijd om het eiland rond te kijken. Het is namelijk al weer snel vloed en dan komen we het eiland niet meer af', vertelt Muurman. De tocht moet namelijk binnen vier uur afgerond zijn. En dat is te merken. Tijd voor rust is er niet en de gidsen dringen de groep regelmatig op het hart om door te blijven lopen.Om het eiland te bereiken op het juiste moment is de start van de tocht om zes uur 's ochtends. Net voordat de zon opgaat.Met de wadlooptocht wil de Waddenvereniging mensen kennis laten maken met het gebied. Werelderfgoedgids Marcel Wijnalda vertelt vol enthousiasme over het leven dat er te vinden is.'Kijk, dit is nou een zeeduizendpoot oftewel een zandzager. Deze heeft kleine kaken maar grotere kunnen bijten en dat voel je'. Op de hand van Wijnalda loopt een klein wormpje. 'Wie wil hem even vasthouden?' Op die vraag deinst iedereen achteruit en de worm die hapt zich weer een weg de grond in.'Alsof je in een wilde jungle zit', reageert een van de wandelaars.Wijnalda heeft van zijn passie voor de natuur zijn beroep gemaakt. Hij heeft een bedrijfje op Texel en laat zich inhuren als gids en kan veel over de natuur rondom en in de Waddenzee vertellen.'Nergens anders op de planeet is een wad van deze grote te vinden. In Afrika en Korea zijn nog stukjes wad te vinden maar niet zo groot als hier', vertelt Wijnalda. 'Het wad is 500 kilometer lang en loopt van Nederland, via Duitsland naar Denemarken. Er zijn in totaal 43 Waddeneilanden. Dit natuurgebied is uniek om het zand-slik en wat hier leeft.'Na vier uren lopen, net voordat het weer vloed is, bereiken de wandelaars de rand van Rottummeroog. Omdat er door het opkomende water geen tijd is om via het wad terug te lopen, gaat de terugweg naar Lauwersoog per boot.[Image: http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/wadlopen2.jpg De werelderfgoedweken duren nog tot en met half september.