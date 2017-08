Hardrijder moet rijbewijs inleveren

Het rijbewijs van een 55-jarige inwoner van Zuidhorn is ingevorderd, vanwege een forse snelheidsovertreding.

De man werd dinsdag gepakt toen hij op de Trekwei in het Friese Westergeest 118 kilometer per uur reed, waar zestig is toegestaan.