Bewoners Grunobuurt met petitie naar de wethouder

Een groep bewoners van de Grunobuurt in de stad Groningen overhandigt woensdagochtend een petitie aan wethouder Roeland van der Schaaf. Ze hopen te voorkomen dat een aantal woningen in de buurt al in oktober gesloopt wordt.





Nijestee

Op de vrijgekomen plek wordt pas over twee jaar gebouwd. En dat vinden ze in tijden van woningnood onverantwoord. Volgens woningbouwvereniging Nijestee, de eigenaar van de huizen, kan het niet anders.



Kamperen

De protesten tegen de sloopplannen lopen al langer. Zo kampeerde een aantal bewoners vorige week op een braakliggend terrein in de buurt, om op die manier aandacht te vragen voor hun klachten.



