Campusplannen China: 'RUG wordt gegijzeld door Universiteitsraad'

De Rijksuniversiteit Groningen wordt gegijzeld door de Universiteitsraad. Dat stelt de Studenten Organistatie Groningen, de SOG.

Dinsdag werd bekend dat de RUG de stemming over de plannen voor een campus in het Chinese Yantai van de Universiteitsraadsagenda haalt. De reden: een meerderheid van de raad zou tegen de plannen stemmen. Tot onvrede van de SOG, die vindt dat de universiteit door deze opstelling met de rug tegen de muur staat.'Een meerderheid van de universiteit is voor deze plannen. Dat blijkt wel uit hoe de betrokken faculteiten over dit plan hebben gestemd, namelijk bijna unaniem voor. En een grote enquête onder studenten en docenten liet zien dat een meederheid hier neutraal of positief instaat', verklaart SOG-voorzitter Evan Clark.Hij vindt dan ook dat de partijen die tegen zouden gaan stemmen, Lijst Calimero en de Personeelsfractie, geen recht doen aan de mening op de universiteit. 'De raad is zo geen goede afspiegeling.' Clark meent dat de tegenstanders 'met het onderbuikgevoel beslissen, in plaats van de ratio'.De grootste bezwaren van de nee-stemmers zijn het ontbreken van een goede financiële onderbouwing en de vrees voor kwaliteit van het onderwijs in Groningen. Immers, een deel van het personeel zal ook naar China gaan.'Onze ervaring is dat als je vraagt om extra uitleg, je die ook netjes krijgt. Zo hebben wij deze week nog een uitgebreide financiële onderbouwing gekregen van het bestuur', pareert Clark.Wel heeft de SOG zelf ook enkele kritiekpunten op de plannen. 'Zo zouden wij graag zien dat de academische vrijheid wordt gewaarborgd. China is volgens experts betrekkelijk veilig als het gaat om academische vrijheid, maar dat willen we toch zwart-op-wit zien', vertelt de voorzitter.'Maar dat betekent voor ons niet dat het plan niet goed genoeg was. Dat het nu van de agenda is gehaald, is heel jammer. Het betekent dat een jaar aan voorbereiding weg is.'Clark zelf neemt binnenkort afscheid als voorzitter van de SOG. 'Ik moet dus alles overdragen aan de nieuwe voorzitter. Daarmee gaat kennis en ervaring verloren. Heel erg zonde.'Of hij nog wel vertrouwen heeft dat de Yantai-campus er komt? 'Absoluut. We hebben er ontzettend veel vertrouwen in. Wij blijven het kritisch volgen, maar zullen het niet onnodig ophouden.'