Juwelier opnieuw op dievenjacht

Winsum, woensdag twintig over twee in de nacht. Juwelier Marcel Pannekoek schrikt wakker als het alarm in zijn winkel gaat. Hij stapt vliegensvlug zijn bed uit en rent de trap af. Beneden in de winkel staat hij oog in oog met twee inbrekers.

Die kiezen direct het hazenpad. Pannekoek grist een honkbalknuppel mee en zet de achtervolging in, maar tevergeefs. De inbrekers weten te ontkomen met bijna alle horloges die in winkel liggen uitgestald. 'Ik zag ze de bocht om rennen, de Oosterstraat in. Toen verdwenen ze. Ik heb geen idee waar ze gebleven zijn.'Pannekoek schat de waarde van de buiten tussen de twintig- en dertigduizend euro. 'Er zitten klokjes bij van rond de negenhonderd euro. Dus dat tikt aan. Dit moet goed zijn voorbereid.'Dat blijkt wel uit de manier waarop de dieven te werk gaan. In plaats van met grof geweld de winkelpui te rammen, snijden ze met grote precisie de hele etalageruit uit de sponningen. 'Daardoor ging het alarm ook niet eerder af. Dat was wel direct gebeurd als ze de deur hadden geforceerd'.De daders moeten eerder in de winkel zijn geweest om het terrein te verkennen, vermoedt Pannekoek. Maar hij heeft geen idee wie het kunnen zijn. 'Ze waren niet groot, hooguit 1 meter 75. Ze droegen zwarte kleding met bivakmutsen. Dus hun gezichten kon ik niet zien. Ik liep nog in boxer en blote voeten achter ze aan, maar het is niet gelukt om ze te vinden.'Nadat hij de achtervolging heeft gestaakt, besluit Pannekoek de politie te bellen. Die is binnen een kwartier ter plaatse. 'Ze zijn direct met vijf auto's het dorp in gegaan en hebben de aanvoerroutes afgezet, maar ze hebben niets gezien.'Bruikbare sporen worden ook niet gevonden, aldus de aangeslagen juwelier. Hij vermoedt dat de inbraak het werk is van een professionele Duitse bende.'Op de beelden van de camera's is weinig bruikbaars te zien. Door de bivakmutsen zijn ze onherkenbaar. De politie zegt dat dit slimme jongens zijn, die dit vaker doen. Ze zijn zo veel mogelijk buiten beeld gebleven.'Het is niet voor het eerst dat Pannekoek een dief achtervolgt. Dat hij deed hij ook al eens in 2014. Dankzij zijn alertheid kon de politie de dief kort daarna in de kraag vatten.