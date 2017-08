Noodkreet winkeliers Overwinningsplein: 'Geen supermarkt in Ter Borch'

Een groter filiaal van de Jumbo op het Overwinningsplein én een megasupermarkt in het nabijgelegen Ter Borch? Dat gaat niet samen, voorspelt Henk van der Veen als voorzitter van Winkeliersvereniging Overwinningsplein en eigenaar van een bloemenzaak op het plein.

'Ik ben geen man van de cijfers, maar ik denk dat dat problemen geeft.'Beide plannen liggen nog op de tekentafel, maar als het aan Van der Veen ligt komt de supermarkt in Ter Borch, een nieuwbouwwijk van Eelderwolde, er niet. Hij vreest dat klanten de winkels op het Overwinningsplein zullen mijden. 'De te bouwen supermarkt in Ter Borch wil zo'n veertien miljoen euro omzet naar zich toetrekken. Dat moet ergens vandaan komen. Uit Eelde, Hoornse Meer, De Wijert en bij ons. Dat leidt dus tot een soort verschuiving.'Winkeliers op het Overwinningsplein, zo'n zes minuten rijden van Ter Borch, vissen in dezelfde vijver. 'Vanuit de wijken Ter Borch en de Piccardthof komen veel klanten naar ons toe.'Een rooskleuriger alternatief vindt Van der veen een grotere supermarkt op het Overwinningsplein. De huidige Jumbo groeit uit zijn jasje en er zijn plannen voor een groter pand in de buurt van het plein. Dat zou de aanloop naar omliggende winkels nog verder stimuleren, denkt Van der Veen.'Je merkt toch dat mensen na een bezoek aan de supermarkt ook de andere winkels op het plein aandoen. Even de Hema meepakken, bijvoorbeeld. Er zijn geen heel grote concerns, maar je hebt hier nog zo'n twintig winkels. Die plukken daar ook de vruchten van.'De bouw van een supermarkt in Ter Borch is omstreden. Een groep buurtbewoners maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en vreest dat het gedaan is met de rust in de wijk.