Kira Dekker baalt van hoger beroep muziekschool

Singer-songwriter Kira Dekker baalt ervan dat Muziekschool de Notenboom in hoger beroep gaat in het kort geding dat tussen de beide partijen speelt.

De advocaat van de muziekschool, Gert Machiels, heeft het hoger beroep officieel bevestigd. Ook zegt hij dat er waarschijnlijk een bodemprocedure volgt.De twee liggen al langer met elkaar in de clinch. De muziekschool zou een bedrag van 160 euro niet hebben uitbetaald aan de singer-songwriter. Die publiceerde hierop een aantal Facebookberichten, waarin ze haar onvrede uitte. Omdat de muziekschool hier niet van gediend was, sleepte die haar in een kort geding voor de rechter.Kira Dekker had het liever gelaten bij de uitspraak van de rechter in het kort geding. Die was in haar voordeel: ze kreeg de 160 euro aan achterstallig salaris toegewezen, en de muziekschool werd in het ongelijk gesteld over de 'smaad en bedreiging' die het de singer-songwriter ten laste had gelegd.Advocaat Machiels, die directrice Jacintha Porrenga van de muziekschool bijstaat, vindt dat de rechter geen goede beslissing heeft gemaakt, en gaat daarom in hoger beroep. 'Mijn cliënt en ik zijn het niet eens met de uitspraak. Wij vinden dat Kira Dekker verwijtbaar heeft gehandeld door het plaatsen van Facebookberichten, en dat rectificatie van haar berichten alsnog op zijn plaats is.'Ondertussen baalt Kira Dekker. 'Voor mij was het echt klaar, de kous was af. Ik had hierover ook nooit meer wat op Facebook gezet, bijvoorbeeld over dat ik de 160 euro had ontvangen. Maar nu krijgt het dus toch weer een staartje.'