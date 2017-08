Omwonenden donderdag bijgepraat over gevolgen casinobrand

De gemeente Groningen organiseert een bewonersavond voor omwonenden van het afgebrande Holland Casino.

Donderdagavond kunnen alle omwonenden die een brief hebben ontvangen terecht in de kleine zaal van de Oosterpoort. De brief is volgens een woordvoerder uitgegaan naar 'de brede omgeving van het casino.'Bij de avond zijn burgemeester Peter den Oudsten, wijkwethouder Joost van Keulen, politie, brandweer en GGD aanwezig. Zij praten de omwonenden bij met de laatste informatie over de brand en hoe het nu verder gaat. Ook kunnen aanwezigen vragen stellen.Afgelopen zondag brandde het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep af. Direct omwonenden moesten hun huis uit. Dinsdag keerden de laatste bewoners terug.Onder de omwonenden was veel onvrede over de gebrekkige communicatie door de gemeente. Volgens hen kregen ze tijdens en na de brand nauwelijks informatie en wisten ze niet waar ze aan toe waren. Burgemeester Peter den Oudsten erkende maandag dat de gemeente hierin steken heeft laten vallen.