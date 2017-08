Gemeentebelangen enige lokale partij in Westerwolde

Gemeentebelangen Westerwolde is de enige lokale partij die mee gaat dingen naar de zetels in de nieuwe gemeente Westerwolde. Er hebben zich geen andere lokale partijen gemeld.

Dat bevestigt een woordvoerder van de nieuwe gemeente, die ontstaat uit een fusie van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.Twee lokale partijen uit Bellingwedde, die op dit moment ieder één zetel hebben in de Bellingwedder gemeenteraad, haken daarom drie maanden voor de herindelingsverkiezingen af. Hierdoor is Gemeentebelangen Westerwolde, van oudsher een Vlagtwedder partij, de enige lokale partij die een gooi naar de Westerwolder zetels doet.Giny Luth, op dit moment wethouder in Vlagtwedde, is lijsttrekker van Gemeentebelangen. Luth, die zelf in Wedde is opgegroeid, is niet bang dat de huidige gemeente Bellingwedde ondervertegenwoordigd wordt in de lokale politiek.'We zijn gisteren begonnen met een 'tour' door de nieuwe gemeente. We hebben hierbij op de fiets een aantal dorpen in Bellingwedde aangedaan. Zo komen we erachter wat er in dat deel van de nieuwe gemeente speelt.''Bovendien hebben twee mensen uit Bellingwedde zich bij onze partij aangesloten', vervolgt Luth. 'Eén daarvan is Hendrik van der Veen, die eerder in Bellingwedde in de gemeenteraad heeft gezeten voor Plaatselijk Belang Bellingwedde. Hij staat niet op een verkiesbare plaats, maar blijft achter de schermen voor ons actief.'Westerwolde Lokaal, dat in de Bellingwedder raad wordt vertegenwoordigd door Sonja Schreuder, staat op 22 november dus niet op het stembiljet. Het raadslid heeft het te druk met andere werkzaamheden en kiest er daarom voor niet terug te keren.'Ik ga het ontzettend missen. Het wordt wel even gek, na veertien jaar in de lokale politiek te hebben gezeten.'Wel heeft ze nog een tip voor mensen die nog twijfelen op wie ze moeten stemmen, eind november. 'Ik hoop dat mensen blijven kiezen op kandidaten die een sterke lokale binding hebben. Daarbij maakt politieke kleur me niet zoveel uit. Als het maar kandidaten zijn die dicht bij de mensen staan'.Ook Plaatselijk Belang Bellingwedde doet niet mee met de komende verkiezingen. Dat is geen verrassing, want de zetel van de partij blijft tijdens raadsvergaderingen al geruime tijd leeg.De gemeente Westerwolde ontstaat op 1 januari 2018, als de huidige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde fuseren. De herindelingsverkiezingen voor Westerwolde worden gehouden op 22 november 2017, net als de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.