Voetbalgebouwen maken plaats voor boerenland

Over een paar weken zijn ook de laatste herinneringen aan VV Neptunia met de grond gelijk gemaakt. Woensdag is de gemeente Delfzijl namelijk begonnen met de sloop van de gebouwen op sportpark Uitwierde, ten noordwesten van de stad.

VV Neptunia fuseerde in 2014 met VV Eemsboys tot NEC Delfzijl. Sindsdien stonden de clubgebouwen leeg en lag het terrein er verlaten bij Door onzekerheid over de toekomst van het terrein en een vleermuizenonderzoek dat de sloop vertraagde, is het gebied in verval geraakt. Zo vormden de clubgebouwen een gewild doelwit van pyromanen . Alleen al in de afgelopen twee maanden was het twee keer raak. 'We moeten voorkomen dat dit een derde keer voorkomt', stelt wethouder IJzebrand Rijzebol, die het begin van de sloop met eigen ogen volgt.Over wie er achter de brandstichting zit, tast de gemeente voorlopig nog in het duister. 'We hebben aangifte gedaan en het onderzoek loopt. We hebben zelf wel een beeld van een groep, maar hoe die er precies uitziet, weten we niet. In elk geval zorgen we ervoor dat ze geen derde keer kunnen toeslaan.'Een nieuwe bestemming voor het sportpark vinden, bleek nog een hele klus. Rijzebol: 'Vergis je niet, het gaat om twintig hectare grond. We moesten eerst een besluit nemen wat we met het terrein gaan doen en of we de gebouwen daar voor nodig hebben.'Vervolgens werd er gezocht naar een koper voor het terrein. Met succes. 'Een veehouder wil een belangrijk deel van het terrein kopen. Veertien hectare wordt dan teruggegeven aan de landbouw. De rest gaat naar aanliggende tuinen en een stukje natuur. De grote lijnen zijn bekend en de omgeving is ermee akkoord.'