Lopend Vuur: Logisch dat ouderen meer betalen voor hun autoverzekering

Automobilisten boven de tachtig jaar betalen tot maximaal de helft meer dan 65-jarige automobilisten voor hun verzekering. Oudere autobestuurders zijn bovendien niet meer bij elke verzekeraar welkom.

Verzekeraars laten ouderen meer betalen aan premies omdat ze een groter risico opleveren. Overigens betalen ook jongeren onder de 25 jaar meer premie dan gemiddeld. Ook zij behoren tot een risicogroep.Een 65-jarige kan kiezen uit 27 verzekeraars voor zijn autoverzekering. Terwijl het aanbod voor tachtigjarigen geslonken is tot vijftien verzekeraars.