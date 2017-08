Inspectie maant Primark om omgang met personeel te verbeteren

Primark krijgt van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen op de werkvloer.

Het modeconcern kwam begin dit jaar onder vuur te liggen nadat medewerkers bij RTV Noord aan de bel trokken over de arbeidsomstandigheden.Uit de enquête die vakbond FNV vervolgens deed bleek vervolgens dat personeel zich regelmatig gekleineerd voelt. Ook zouden ze voortdurend door leidinggevenden en camera's worden gecontroleerd en bij ziekmeldingen worden geïntimideerd.De Inspectie heeft inmiddels eigen onderzoek gedaan door onaangekondigd bij acht filialen langs te gaan, onder meer in Groningen. Daarbij is gekeken naar arbobeleid, hoe er om wordt gegaan met contracten en hoe er naar het personeel wordt gecommuniceerd.Die zaken blijken nog steeds niet op orde. Daar moet Primark nu alsnog voor zorgen: binnen zes maanden moet Primark aan alle wettelijke voorschriften voldoen.