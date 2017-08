Stadjers ademen steeds schonere lucht in

De luchtkwaliteit in de stad Groningen is erop vooruitgegaan ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde 'Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen'.

De luchtkwaliteit scoort nergens een onvoldoende als het gaat om de gezondheid van inwoners.De kwaliteit van onze lucht wordt volgens het rapport in grote mate beïnvloed door luchtverontreiniging die van elders komt aanwaaien. In de stad zorgen uitlaatgassen op drukke wegen voor extra luchtverontreiniging. Dit leidt echter nergens tot een luchtkwaliteitsprobleem.'Dit is te danken aan de gunstige noordelijke ligging van Groningen én aan het jarenlang gevoerde verkeers- en ruimtelijke beleid. Zoals een goede routering en doorstroming van het verkeer, aan de inzet van schonere bussen en vooral ook aan het hoge fietsgebruik.'De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een digitale kaart . Bezoekers kunnen inzoomen op een woning om zo de concentraties stikstofdioxide en fijnstof te bekijken.