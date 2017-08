Supermarkten stad mogen op zondag voor kerst eerder open

(Foto: Maurice Hamming)

De supermarkten in de stad Groningen mogen op de zondagen voor kerst en voor nieuwjaarsdag ook in de ochtend open.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Dit jaar valt kerst op maandag en dinsdag en nieuwjaarsdag is ook een maandag. Jumbo gaf bij de gemeente aan enorme drukte te verwachten op de voorafgaande zondagen. De regels zijn dat supermarkten op zondag open mogen vanaf 12.00 uur. Jumbo wilde op de laatste twee zondagen van december graag al om 8.00 uur 's ochtends open.



Te vroeg

De gemeente vindt 8.00 uur 's ochtends te vroeg, maar is wel bereid de mogelijkheid te geven vanaf 10.00 uur open te gaan. Dit geldt niet alleen voor Jumbo, maar voor alle supermarkten in de stad.



Ook komende jaren

Op zondag 24 december en zondag 31 december mogen supermarken de deuren openen tussen 10.00 en 22.00 uur. Dit geldt ook voor alle komende jaren wanneer kerst of nieuwjaarsdag op een maandag valt.