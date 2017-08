'Leefbaar' gaat meedoen in Midden-Groningen

Leefbaar Midden Groningen gaat meedoen aan de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen. De partij heeft zich officieel gemeld bij de nieuwe gemeente. Het is daarmee één van de drie lokale partijen die een gooi naar de zetels doet.

Eerder werd al bekend dat de nieuwe Gemeentebelangen Midden-Groningen een gooi wil doen naar de 33 zetels die er straks in Midden-Groningen te verdelen zijn. De lijsttrekker van die partij is Hans Haze, op dit moment fractievoorzitter van Lokaal Perspectief Hoogezand-Sappemeer.Ook Roodgewoon, een lokale partij die nu één zetel heeft in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer, heeft zich bij de gemeente Midden-Groningen gemeld.De gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018, als de huidige gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde fuseren. De herindelingsverkiezingen voor Midden-Groningen worden gehouden op 22 november 2017, net als de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerwolde.