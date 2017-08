Gemeente Delfzijl wil duidelijkheid na giflek bij NAM

(Foto: Dennis Venema)

Het college van Delfzijl heeft een brief gestuurd naar Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM over de giflekkage drie weken geleden. Bij de steiger van het NAM-tankenpark lekte aardgascondensaat het water in. Daarbij is één persoon onwel geworden.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever





Voorkomen

Het wateroppervlak in het Zeehavenkanaal was enige tijd bedekt met een laag aardgascondensaat. Hoewel er geen gevaar ontstond voor de volksgezondheid, willen burgemeester en wethouders van Delfzijl wel weten hoe dit soort ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden.



Veilig gevoel

'Het college tilt zwaar aan de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, de omgevingsveiligheid en het gevoel van veiligheid bij haar inwoners. Daarom heeft zij met deze brief vragen gesteld', laat de gemeente weten.



Het gemeentebestuur wil ook een kopie van het rapport met de evaluatie van het incident.



Lees ook: Schip in haven Delfzijl lekt giftige vloeistof, brandweer geeft sein veilig (update) Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof. Het is een bijproduct van de winning van aardgas.Het wateroppervlak in het Zeehavenkanaal was enige tijd bedekt met een laag aardgascondensaat. Hoewel er geen gevaar ontstond voor de volksgezondheid, willen burgemeester en wethouders van Delfzijl wel weten hoe dit soort ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden.'Het college tilt zwaar aan de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, de omgevingsveiligheid en het gevoel van veiligheid bij haar inwoners. Daarom heeft zij met deze brief vragen gesteld', laat de gemeente weten.Het gemeentebestuur wil ook een kopie van het rapport met de evaluatie van het incident.