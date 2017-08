Brullende motoren en glunderende gezichten in Scheemda

Organisator Robin Boltjes (Foto: Nico Swart / RTV Noord) (Foto: Nico Swart / RTV Noord)

Voor een groep kinderen met een beperking ging woensdagmiddag in Scheemda een wens in vervulling. Tijdens een speciale motormiddag kregen ze de kans een ritje op een heuse trike te maken. Wie dat te spannend vond, hield het bij een bewonderende blik op het blinkende metaal.

Met een hels kabaal meldt de eerste trike zich bij een groep kinderen van tussen de vijf en zestien jaar. Ze zijn bijeengebracht door de 27-jarige Robin Boltjes. Hij lijdt aan cerebrale parese - ook wel spasticiteit genoemd - en nam als kind zelf geregeld deel aan toertochten.



Opa als voorbeeld

Boven het bulderende lawaai uit, vertelt Robin dat zijn kapster Linda Slijffer van 't Kniphörntje hem hielp met de organisatie van de motormiddag. Slijffer stak graag een handje toe, vertelt ze. 'Robins opa organiseerde dit altijd in Wagenborgen. Robin nam het stokje over omdat hij vond dat er in Scheemda nooit zoiets te doen is voor de jeugd. Zodoende staan we hier vandaag.'



Slijffer regelde de komst van de CS-Riders, een motorclub die zich onder meer inzet voor zieke en gepeste kinderen.



'Ik houd van snelheid'

Kinderen mogen de motoren aanraken, erop zitten en zelfs, als ze dat willen, aan het einde van de straat een ritje maken. 'Zo kunnen ze eens voelen hoe het is om motor te rijden.'



Of Robin zelf ook de stoute schoenen aantrekt? 'Dat probeer ik natuurlijk wel. Ik houd van snelheid!'